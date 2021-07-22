Российские компании начали нанимать волшебников

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Эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали предложения российских работодателей с начала года и обнаружили 48 вакансий волшебников. Для сравнения: в аналогичный период 2019 года на hh.ru была лишь одна такая вакансия.

Чаще всего работодатели ищут таких специалистов в сфере продаж, а также в сфере недвижимости. Но есть спрос и на «волшебников» других профилей: так, в этом году были открыты вакансии таргетолога-волшебника, тренера-волшебника, консультанта-волшебника, волшебника-HR.

«Конечно же, речь идет не о специалистах магии и волшебства, а об оригинальном названии той или иной должности. Стараясь привлечь внимание соискателей и выделиться на фоне других предложений, компании порой идут на довольно неожиданные меры – в том числе, экспериментируют с названиями», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Фото: Pixabay.com