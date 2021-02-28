Российские кинологи составили рейтинг кличек собак, названных в честь марок автомобилей

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Первое место в нашей стране у Лексуса.

Животных с таким именем в России 944. Рейтинг построен на данных единой родословной книги кинологической федерации. В ней ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков. На второй строчке оказалась кличка Хаммер. Таких питомцев 934.

На третьем месте Инфинити. Собаководы решили назвать так 807 питомцев. Следом идут Ягуар и Бентли. Топ-10 замыкают Феррари, Шкода, Порш, Форд, Чери. Российский автопром, судя по всему, у собаководов не в почёте. Однако в рейтинге зафиксированы три собаки по имени Жигули, передает Радио Маяк.