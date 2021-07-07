Российская компания создала технологию для ароматизации фильмов

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Российская компания Illusion создала технологию для ароматизации фильмов, передает iphones.ru со ссылкой на Ведомости.

Специальный гаджет Aroma будет подключаться к телевизору по Bluetooth у пользователя дома и «воспроизводить» запахи с помощью распыления. Всего 28 запахов, они разделены на 4 барабана по 7 картриджей в каждом.

Кроме того, картриджи будут смешиваться между собой, создавая уникальные ощущения, в зависимости от происходящего на экране:

"Мы проанализировали сцены более сотни фильмов и выделили наиболее частые запахи, которые обязательно будут в библиотеке. Например, запах кофе и свежей выпечки", - руководитель проекта Илья Финатов.

На первом этапе к каждому фильму дорожка с запахами будет добавляться вручную, но затем к этому процессу подключат нейросеть. Пока проект находится на стадии создания прототипа.

Предполагается, что Illusion Aroma будет стоить около 50 тыс. рублей. Гаджетом также будут оснащать небольшие кинозалы.

Фото: iphones.ru