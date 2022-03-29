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России предложили штрафовать за безответственное обращение с собаками

29 марта 2022 13:05
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России предложили штрафовать за безответственное обращение с собаками

В России могут начать наказывать жителей за покупку у недобросовестных заводчиков собак и безответственное обращение с ними. С этой идеей выступил сенатор Александр Башкин, пишет РИА "Новости".

По его словам, должны быть введены административная ответственность и штрафы за безответственное приобретение собак и безответственное обращение с ними.

Башкин считает, что в Кодексе об административных правонарушениях РФ необходимо закрепить правило. В нем должно быть сказано, что собак можно покупать только у лицензированных заводчиков или в питомниках. В противном случае нарушителей ждет штраф.

Также, считает сенатор, нужно наказывать и недобросовестных покупателей животных. По его мнению, должна быть введена административная ответственность за безответственное избавление от животного. Например, когда вдруг выяснилось, что дети наигрались, гулять неудобно или кормить накладно, а в результате собака оказывается на улице, а потом это приводит к трагедиям.

Он объяснил, что введение ответственности позволит работать на опережение. И в дальнейшем не допустит роста числа бездомных собак за счет домашних животных.

Башкин подчеркнул, что заводчик должен будет установить обязательный чип, благодаря которому появится возможность отследить владельца оказавшейся на улице собаки. За это ему назначат штраф, чтобы оплатить пребывание животного в приюте и лечение. 

Кроме того, добавил сенатор, если животное приобретается не для разведения, его необходимо стерилизовать. Пока законодательство в этой сфере нельзя считать удовлетворительным, пишет Сова.

Фото: Дильдина Светлана.

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