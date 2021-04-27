Россельхознадзор СО: советов специалистов при выборе саженцев плодовых деревьев

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области напоминают, как не ошибиться при выборе саженцев плодовых деревьев и кустарников в период их активной реализации. Посадочный материал в настоящее время в широком ассортименте поступает на рыночные места и в магазины губернии, в связи с чем сотрудники Россельхознадзора напоминают, как правильно выбрать посадочный материал и на что нужно обратить внимание.

Оптимальный возраст саженцев - 2 года. Однолетние и более взрослые саженцы будут хуже приживаться.

Здоровый саженец имеет эластичную кору и хорошо развитую корневую систему. Место прививки должно быть хорошо заросшим, а привой с подвоем хорошо совмещены.

Стволик и ветки должны быть упругими.

При покупке саженцев попросите продавца сделать срез верхней части ствола или скелетной ветки, а также некоторых корней. Коричневая окраска в сердцевине древесины и корней говорит о подмерзании тканей растения.

Вишня и черешня весной рано трогаются в рост и выпускают почки. Если на саженцах нет набухших почек, их лучше не покупать. Наличие листьев при продаже на деревце недопустимо, особенно на саженцах груши.

При покупке саженцев смородины трудно отличить на глаз черную от красной или белой. Для их определения разотрите пальцами почку. У черной она имеет характерный запах смородины, почки красной и белой такого запаха не имеет.

Саженцы отечественной селекции будут лучше адаптированы к нашим климатическим условиям, чем импортные.

Корни должны быть влажными, эластичными, а при сгибании - хорошо гнуться. Деревце с подсохшими корнями плохо всасывает воду, и при посадке может засохнуть.

После покупки саженцев корни сразу же оберните мокрой тканью и поместите в полиэтиленовый мешок. До высадки храните саженцы в прохладном, темном месте не более 2-3 дней. Все время следите, что бы корни оставались влажными.

Необходимо помнить, что при выборе посадочного материала специалисты рекомендуют подбирать перспективные сорта саженцев, районированные в условиях Самарской области и включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников должны сопровождаться документами, удостоверяющими их сортовые и посевные (посадочные) качества. Каждый дачник или огородник имеет полное право запросить при приобретении посадочного материала специальные документы, подтверждающие его сортовые и посадочные качества: акты апробации, протоколы испытаний или копии сертификатов соответствия.

Фото: Россельхознадзор СО