Россельхознадзор СО: Как выбрать семена овощных или цветочных культур?

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Рынок семян овощных и цветочных культур в Самарской области представлен большим разнообразием агрофирм, как отечественных, так и зарубежных. Ассортимент семян, яркая и красивая упаковка с информацией о сорте и агротехнике выращивания способны обеспечить спрос самого взыскательного покупателя. Как же сделать правильный выбор и что необходимо учесть, отправляясь покупать семена? Ведь от этого зависит величина и качество полученного урожая.

Специалисты Россельхознадзора по Самарской области напоминают: прежде, чем приобрести семена, необходимо узнать, включен ли данный сорт или гибрид в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, другими словами - «районирован» ли данный сорт для нашего региона.

Присутствие сорта в Госреестре говорит о том, что он отличается стабильностью и однородностью, дает большие урожаи высокого качества в зоне районирования и обладает ценными хозяйственными признаками.

Кроме того, в Реестре отсутствуют генно-инженерно-модифицированные сорта сельскохозяйственных растений, поэтому нахождение в нем того или иного сорта является гарантией того, что он не был выведен методом генной инженерии.

Госреестр ежегодно дополняется и переиздается ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений». С перечнем сортов и гибридов, допущенных к использованию в Средневолжском регионе, можно ознакомиться на сайте www.gossort.com

Требования к реализации и транспортировке партий семян сельскохозяйственных растений, к упаковке и маркировке семян установлены Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» и порядком реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №622 от 12.12.17г. Согласно законодательству РФ, малогабаритная тара (пакетик) с семенами, предназначенными для розничной торговли на территории Российской Федерации, должна содержать следующую информацию: наименование и адрес организации - производителя или импортера семян; название культуры, сорта семян в соответствии с Государственным реестром; обозначение стандарта, технического условия на сортовые и посевные качества семян; номер партии; год урожая семян; дата упаковки семян; масса семян (в граммах) или их количество (в штуках). Допускается нанесение на пакетик дополнительной информации о семенах.

Особое внимание при покупке семян следует уделить внешнему виду, маркировке, информации, содержащейся на упаковке. Внешний вид упаковки не должен вызывать сомнения, она должна быть целой, без признаков намокания и прочих признаков внешнего воздействия. На упаковке, где нанесена обязательная информация, не должно быть ложных сведений о сортовой принадлежности семян и их качестве.

Однако, зачастую, даже полная информация на пакетике с семенами не всегда гарантирует их качество. Ежегодно на рынках Самарской области появляются граждане, реализующие семена овощных и цветочных культур, выращенные на своих приусадебных участках и расфасованные в цветные пакетики, оформленные в полном соответствии с требованиями законодательства, хотя указанная информация не всегда достоверна, а содержимое пакетика не всегда соответствует требованиям ГОСТов. Поэтому приобретать семена и посадочный материал лучше в специализированных, уже зарекомендовавших себя магазинах.

Фото: Россельхознадзор