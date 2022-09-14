Росреестр СО: для регистрации недвижимости необходимо оплатить государственную пошлину

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Управление Росреестра по Самарской области напоминает жителям региона, что для регистрации недвижимости необходимо оплатить государственную пошлину. В противном случае документы вернутся заявителю без рассмотрения.

Чаще всего граждане забывают оплатить госпошлину в случаях, когда обращаются в регистрирующий орган через нотариусов.

Когда документы подаются в электронном виде, заявители сразу прикрепляют чек об оплате госпошлины. Если заявление подается в бумажном виде, специалисты многофункциональных центров контролируют, чтобы заявитель приложил документ, подтверждающий оплату госпошлины. А вот когда человек обращается к нотариусу, который от его имени подает документы на регистрацию недвижимости, более чем в половине случаев государственная пошлина за регистрацию недвижимости не оплачивается одновременно с подачей заявления, что влияет на сроки регистрации права. В связи с этим людям также возвращаются документы без рассмотрения.

- При поступлении документов заявителя от нотариуса регистрация недвижимости осуществляется всего за один рабочий день. Однако это возможно только если государственная пошлина оплачена. В противном случае мы вынуждены возвращать документы без рассмотрения, и нам это всегда очень неприятно делать, ведь заявитель не получает желаемого результата. Вместе с тем Росреестр сейчас обладает техническими возможностями, позволяющими удовлетворять потребности заявителей в получении услуг очень быстро и качественно, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

В Управлении Росреестра рассказали, что обратились к нотариусам с просьбой взять вопрос оплаты госпошлины на особый контроль (в интересах клиентов акцентировать их внимание на оплате госпошлины), а также обеспечить одновременную подачу в регистрирующий орган заявления и документа, подтверждающего оплату госпошлины.

Вместе с тем и сами граждане должны быть внимательными: помнить о том, что их документы рассматриваются регистрирующим органом очень быстро и позаботиться о своевременной оплате государственной пошлины, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.