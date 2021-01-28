Росреестр в Самарской области осуществляет взаимодействие с профессиональными сообществами

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Управлением Росреестра по Самарской области осуществляется тесное взаимодействие с компаниями-застройщиками региона. В настоящее время МФЦ в штатном режиме осуществляют приём документов на оказание государственных услуг Росреестра, все учетно-регистрационные действия проводятся в полном объеме. Также в Росреестр непрерывно поступают электронные пакеты документов от застройщиков, которые отрабатываются госрегистратором в установленные законодательством сроки.

На прошлой неделе на сайте Росреестра проводились плановые технические работы по переходу на новую версию информационных систем. В интересах заявителей Росреестр настроил оперативное взаимодействует с ведомствами, застройщиками, кредитными организациями и нотариатом.

«При работе с обращениями мы оперативно получали поддержку из Центрального аппарата Росреестра. Национальным объединением застройщиков жилья в кратчайшие сроки была собрана информация от застройщиков для решения вопросов граждан», - сообщил руководитель Аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик.

По его словам, все застройщики получили содействие в обеспечении своевременности рассмотрения документов.

«Технические работы никак не отразились на наших клиентах. Мы проводим сделки с новостройками, с переуступками прав, с готовым жильем наших клиентов. По всем категориям сделок сдаем документы на регистрацию прав и через семь дней получаем выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности. Росреестр всегда готов проконсультировать и оказать техническое содействие», - сообщила заместитель генерального директора девелоперской компании «Альянс-менеджмент» Мария Иванова.

По данным Управления Росреестра по Самарской области, с начала января 2021 года на учетно-регистрационные действия поступило более 56 тыс. заявлений. Документы подаются через электронные сервисы Росреестра, многофункциональные центры и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра».

«Электронные услуги Росреестра вышли на первый план в связи с пандемией коронавируса. В Самарской области в 2020 году количество обращений в электронном виде выросло на 17,5% по сравнению с 2019 годом», - сообщила помощник руководителя регионального управления Росреестра Ольга Никитина.