Росреестр СО: регион готовится к «гаражной амнистии»

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16 июня состоялось рабочее совещание на тему реализации положений федерального закона о «гаражной амнистии» на территории Самарской области. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. К этому моменту регионы могут принять свои нормативно-правовые акты, дополняющие федеральное законодательство.

Представители Управления Росреестра по Самарской области совместно с юристами Самарской Губернской думы, областного правительства, мэрии Самары, администраций городов и районов, Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» проанализировали вопросы, эффективное решение которых возможно на региональном уровне.

Заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин сообщил:

«Закон о «гаражной амнистии», разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Росреестр разработал методические рекомендации к федеральному закону о «гаражной амнистии». Материалы в простой и доступной форме помогут как гражданам, так и органам местного самоуправления разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке».

Ознакомиться с методичкой можно здесь.

В методических рекомендациях подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией» за восемь шагов. Разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы.

В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан законом предусматривается, что за государственную регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним не нужно будет платить госпошлину, поскольку соответствующее заявление в Росреестр будет подавать администрация от имени гражданина. После проведения регистрационных действий она вручит владельцу выписки из Единого государственного

реестра недвижимости, подтверждающие оформление прав на гараж и землю.

Фото: пресс-служба Росрееста СО