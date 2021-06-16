Росреестр СО: регион готовится к «гаражной амнистии»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и днем 17 июня в регионе сохранятся грозы
Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук.
Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу
В целом, по словам главы государства, переговоры с Джо Байденом прошли хорошо, никакой враждебности с обеих сторон не было.
Путин о российско-американских отношениях: "Иллюзий никаких нет и быть не может"
Сроки возвращения послов в Москву и Вашингтон - технический вопрос, сказал президент.
Путин договорился с Байденом о возвращении послов
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
Более 11 тысяч маленьких пациентов будут получать медицинскую помощь в новых условиях.
В Красном Яру капитально отремонтируют детскую поликлинику 
Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБиПК Самары.
Двух самарцев будут судить за организацию и проведение азартных игр
Компания больше года проводит проверки с целью освобождения охранных зон от посторонних объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства.
«Т Плюс» ужесточит борьбу с незаконными постройками на теплосетях
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.03
0.2
EUR 87.35
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Росреестр СО: регион готовится к «гаражной амнистии»

16 июня 2021 18:33
164
Росреестр разработал методические рекомендации к федеральному закону о «гаражной амнистии».

16 июня состоялось рабочее совещание на тему реализации положений федерального закона о «гаражной амнистии» на территории Самарской области. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. К этому моменту регионы могут принять свои нормативно-правовые акты, дополняющие федеральное законодательство.

Представители Управления Росреестра по Самарской области совместно с юристами Самарской Губернской думы, областного правительства, мэрии Самары, администраций городов и районов, Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» проанализировали вопросы, эффективное решение которых возможно на региональном уровне.

Заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин сообщил:

«Закон о «гаражной амнистии», разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Росреестр разработал методические рекомендации к федеральному закону о «гаражной амнистии». Материалы в простой и доступной форме помогут как гражданам, так и органам местного самоуправления разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке».

Ознакомиться с методичкой можно здесь.

В методических рекомендациях подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией» за восемь шагов. Разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы.

В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан законом предусматривается, что за государственную регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним не нужно будет платить госпошлину, поскольку соответствующее заявление в Росреестр будет подавать администрация от имени гражданина. После проведения регистрационных действий она вручит владельцу выписки из Единого государственного
реестра недвижимости, подтверждающие оформление прав на гараж и землю.

 

Фото:   пресс-служба Росрееста СО

Теги: гаражная амнистия Росреестр СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
16 июня 2021  20:53
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
122
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
185
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021  14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
276
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
16 июня 2021  12:47
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
759
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
16 июня 2021  11:22
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
216
Весь список