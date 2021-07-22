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Росреестр СО:  ответы на вопросы о земельных участках

22 июля 2021 17:11
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Ответы начальника отдела регистрации земельных участков Павла Найдовского.

В Управлении Росреестра по Самарской области прошла прямая линия для кадастровых инженеров. На вопросы представителей профессионального сообщества отвечал начальник отдела регистрации земельных участков Павел Найдовский. Приводим ответы по наиболее актуальным темам, в том числе для владельцев земельных участков.

Вид разрешенного использования

В зависимости от вида разрешенного использования земельного участка владелец может построить на нем жилой или садовый дом, баню, магазин, посадить деревья или овощи. Если вид разрешенного использования будет, например, «огородничество», а собственник возведет на участке дом, надзорные органы наложат административный штраф и обяжут устранить нарушении. В отдельных случаях по судебному решению придется строение снести. 

На сегодня основной и вспомогательный вид разрешенного использования владелец земельного участка может выбрать самостоятельно, указав его в заявлении о внесении изменений в сведения кадастра. Эксперт разъяснил, на что обратить внимание при внесении этих сведений.

- Указываемый вид разрешенного использования должен соответствовать предусмотренному перечню, который применяется именно на вашей территории. В отдельных случаях требуется получить в уполномоченном органе местного самоуправления и представить в орган регистрации прав разрешение на условно разрешенный вид использования, - говорит Павел Найдовский. 

Как исправить ошибку в границах

Когда при уточнении границ земельного участка становится понятно, что при установлении границ соседней территории была допущена ошибка, и в межевом плане соседа граница расположена не там, где фактически находится, может применяться особая процедура уточнения границ земельного участка. 

- В межевой план включается обоснование наличия ошибки в описании местоположения границ смежных земельных участков. При этом местоположение границ указанных земельных участков считается согласованным только при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей. То есть уточнение таких границ возможно во внесудебном порядке только в случае, когда собственник соседнего участка согласен с соответствующими изменениями, - поясняет Найдовский. 

О возражениях при выделе участка

Проект межевания, который готовится для выдела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения долевой собственности, не является секретным документом, поэтому с ним могут ознакомиться все заинтересованные лица. Причем законодательных препятствий к тому, чтобы собственники увидели проект межевания целиком, нет. Вместе с тем возражения могут касаться только определяемых границ земельного участка, который подлежит выделу. Павел Найдовский заверил: если поступят иные возражения, они могут быть признаны необоснованными и не будут препятствовать законному установлению границ и регистрации земельных участков. 

Теги: о земельных участках Росреестр СО

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