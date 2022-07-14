Росреестр СО отказался от штампов

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Что изменилось для тех, кто берет ипотеку, обсуждалось на совещании представителей самарского Росреестра и Сбербанка.

Начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Гук напомнила, что 29 июня этого года вступили в силу новые правила: теперь на договорах, которые представляются на регистрацию в Росреестр, удостоверительные надписи (штампы о проведенной регистрации) не ставятся. В том числе это касается ипотеки.

«Заявители, которые подают документы на регистрацию ипотеки через банк, могут быть спокойны, когда увидят, что на договоре нет привычного штампа. Регистрационные действия теперь удостоверяются исключительно выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, которую заявителю по итогу регистрационных действий выдает банк», - поясняет Аделаида Гук.

Новые правила удостоверения сделок обусловлены переходом на безбумажный документооборот между МФЦ и Росреестром: в МФЦ заявители подают пакет документов на государственную регистрацию права и государственный кадастровый учет в бумажном виде, а в орган регистрации поступают только электронные образы заявления и документов. Это оптимизирует электронный оборот документов, сокращает материальные затраты и сроки предоставления услуг Росреестра.

Эксперт самарского Росреестра также отметила, что сегодня ипотека регистрируется всего за 24 часа, если заявление подано банком в электронном виде и при наличии полного и качественно подготовленного комплекта документов. По состоянию на первое июля 2022 года в таком оперативном режиме в Самарской области зарегистрировано 90% электронной ипотеки. Стоит отметить, что заявителями по такой ипотеке в основном являются физические лица, которые выбирают скорость и удобство электронной регистрации.

Как сообщают эксперты по работе с партнерами и ипотечного кредитования Самарского отделения Сбербанка, кредитная организация в свою очередь финансово мотивирует физических лиц на регистрацию электронной ипотеки: тем, кто подает документы в электронном виде, банк предоставляет дополнительную скидку к процентной ставке по ипотеке 0,3% на весь период действия кредитного договора.

Говоря об электронных услугах Росреестра, Аделаида Гук обозначила в том числе плюсы электронной закладной для заявителей: ее регистрация и погашение осуществляется без участия заявителя, в очень короткие сроки. Если же оформляется документарная закладная, заявителю предстоит несколько раз посетить офис МФЦ, а при погашении еще и ожидать, когда документ привезут из депозитария (иногда срок ожидания доходит до одного месяца).

На совещании также обсудили вопрос, который пока остается нерешенным – подача документов в электронном виде корпоративными клиентами банка. «В рамках совещания выработаны мероприятия, которые позволят выйти на целевые показатели по доле сделок в электронном виде со стороны корпоративных клиентов», - подчеркнули представители Самарского отделения Сбербанка.

Цифра:

57% ипотеки в Самарской области регистрируется в электронном виде.

90% электронной ипотеки в регионе регистрируется за 24 часа.

Фото: Росреестр СО