Росреестр СО: определены новые полномочия Кадастровой палаты

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Федеральная кадастровая палата Росреестра теперь может подготавливать документы для внесения сведений в Единый государственной реестр недвижимости (ЕГРН). Для этого Правительство РФ наделило Кадастровую палату и ее филиалы полномочиями:

- выполнять кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

- выполнять комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет бюджетных средств;

- осуществлять подготовку документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территории, границах публичных сервитутов, особо охраняемых природных территорий, границах населенных пунктов, береговых линий (границ водных объектов), а также сведений о проектах межевания территории.

«Выполнение Кадастровой палатой соответствующих работ направлено на решение таких важных задач как достижение целей государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», обеспечение полноты и качества сведений ЕГРН, создание благоприятных условий для эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами и иной недвижимостью, ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Самарской области и отдельных муниципальных образований», - прокомментировал и.о. директора Кадастровой палаты по Самарской области Максим Гальцов, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты СО.