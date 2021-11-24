Росреестр СО: о регистрации недвижимости в других регионах

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Оформлять недвижимость, которая находится в другом регионе России, не выезжая из своего региона, оказалось удобно и экономично. Услуга Росреестра, получившая название «экстерриториальная подача документов», пользуется большим спросом у заявителей, в том числе в Самарской области.

Общее количество заявлений на государственную регистрацию прав, кадастровый учет и в рамках единой процедуры*, поступивших по экстерриториальному принципу по всей России с января по октябрь 2021 года, составило 498 тысяч. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Позитивная динамика обусловлена тем, что с февраля 2021 года, благодаря эффективному взаимодействию Росреестра с Минэкономразвития России и администрациями субъектов, экстерриториальный прием документов стал доступен в МФЦ во всех субъектах РФ. Сегодня это можно сделать более чем в 3,5 тыс. МФЦ страны и на сайте Росреестра. Граждане, проживая в одном регионе РФ, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом. Мы видим, что за такой непродолжительный промежуток времени услуга показала востребованность у заявителей. В первую очередь, благодаря удобству: люди экономят свои ресурсы - время и денежные средства», - отметила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

В Самарской области с января по октябрь 2021 года по экстерриториальному принципу отработано 27 182 заявления, что на 44% больше, чем за весь 2020 год. Из них 66% - это заявления, поданные жителями Самарской области на оформление прав в других регионах страны: в основном, в соседних регионах - Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областях. Также много поступило заявлений на оформление недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Подать документы по экстерриториальному принципу можно на сайте Росреестра, в офисах многофункциональных центров и филиала кадастровой палаты. Несмотря на то, что заявление на регистрацию права подается в одном регионе, а объект недвижимости расположен в другом субъекте Российской Федерации, средний срок регистрации недвижимости по таким заявлениям в Самарской области остается коротким – четыре рабочих дня», - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

В ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр» сообщили, что после подписания соглашения с Управлением Росреестра по Самарской области от 26 марта 2021 года количество офисов МФЦ, принимающих документы на осуществление учетно-регистрационных действий по экстерриториальному принципу, увеличилось с 56 в феврале 2021 года до 98 на сегодня.

«Услуга подачи документов по экстерриториальному принципу является очень популярной в Самарской области, так как многие люди приобретают недвижимость, вступают в наследство и принимают в дар земельные участки, квартиры и дома в том числе не по месту жительства. Благодаря возможности подавать заявления удаленно, для заявителей решился вопрос оформления недвижимости, поскольку отпала необходимость тратить деньги и время на поездку в другой регион», – отметил директор ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр» Павел Синёв.

*В рамках единой процедуры заявитель подает в Росреестр документы одновременно на осуществление государственной регистрации права и кадастрового учета объекта недвижимости.

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