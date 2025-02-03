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Росреестр СО: "Календарь Победы". Бункер Сталина

3 февраля 2025 15:31
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«Бункер Сталина» стал не только трудовым подвигом народа, но и подвигом научной мысли, ведь его проект был разработан в кратчайшие сроки.

В год Защитника Отечества самарский Росреестр продолжает публиковать страницы виртуального «Календаря Победы». Сегодня мы расскажем об «Объекте № 1», строительство которого началось в феврале 1942 года в нашем городе.

После выхода постановления Государственного Комитета Обороны об учреждении «запасной столицы» в г. Куйбышеве вышло еще одно постановление №826 под грифом «Совершенно секретно» о строительстве в городе «Объекта №1», известного сегодня как «Бункер Сталина».

Из-за приближения линии фронта к Москве возникла угроза бомбардировки столицы. Необходимо было экстренно построить безопасное укрытие для главы правительства и государства. Секретное бомбоубежище в центе города на площади им. Чапаева, под зданием обкома партии, уходящее на 37 метров под землю, было построено меньше, чем за 9 месяцев. В строительстве принимало участие около 3000 рабочих и около 800 инженерно-технических работников. Бункер опускался вниз на 12 этажей. Он мог выдержать удар двухтонной фугасной бомбы. В нем могли разместиться от 115 до 600 человек. Это было самое глубокое и самое мощное сооружение для руководителей стран, участвовавших в войне.

Работы по строительству бункера велись круглосуточно, в две смены. Грунт вывозился машинами ночью. Даже живущие рядом жители города не знали, что происходит за высоким забором стройки.

«Бункер Сталина» стал не только трудовым подвигом народа, но и подвигом научной мысли, ведь его проект был разработан в кратчайшие сроки.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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