Росреестр СО и УПЧ СО: ответят на вопросы по регистрации прав на недвижимость – для пожилых людей

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27 октября Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова совместно с заместителем начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константином Мининым ответят на актуальные вопросы граждан по регистрации прав на недвижимость и постановки на кадастровый учет.

Консультационная линия пройдет в рамках «Правового марафона для пенсионеров».

Вопросы можно задавать, начиная с сегодняшнего дня по телефону приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области: 8 (846) 337-29-03