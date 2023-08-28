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Росреестр СО: «Госключ» - инновационный шаг к государственным услугам

28 августа 2023 10:19
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Подать документы в электронном виде в государственные органы власти с помощью «Госключа» теперь стало намного проще.

Современное общество стремится к удобству и доступности во всех сферах жизни, включая получение государственных услуг. Один из последних прорывных и инновационных шагов в этом направлении – разработка и внедрение приложения «Госключ», цифровой платформы, предоставляющей простой и удобный способ подписания документов и заявлений в электронном виде, что, в свою очередь, значительно упрощает доступ к государственным услугам во всех сферах жизни.

«Госключ» – это пространство, объединяющее множество государственных органов, в части предоставления для физических лиц возможности подписания своей электронной цифровой подписью заявлений и документов на предоставление государственных услуг. Благодаря этой платформе, гражданам стало намного проще и быстрее получать необходимые государственные услуги, представленные на «Портале государственных услуг» и, что самое важное, появилась возможность получить электронную цифровую подпись совершенно бесплатно и в рекордно короткие сроки - непосредственно с помощью данного приложения.

Одним из основных достоинств приложения «Госключ» является простота и понятность как интерфейса приложения, так и использования его функционала.

Подать документы в электронном виде в государственные органы власти с помощью «Госключа» теперь стало намного проще. Гражданин заполняет необходимое ему заявление, например, в Росреестр, на Портале государственных услуг. После чего ему предлагается подписать заявление электронной цифровой подписью через данное приложение, причем, если ранее такую подпись вы не получали, то приложение предложит вам совершенно бесплатно ее сгенерировать и получить. Далее, при входе в приложении «Госключ», появится активная кнопка «Подписание документов», и все, что останется сделать, это еще раз ознакомиться с заявлением, убедиться, что вы хотите поставить на нем свою электронную подпись, нажать на кнопку «Подписать» или отказаться от его подписания, в случае, если такой необходимости нет. Подписание происходит мгновенно, без каких-либо дополнительный действий и заявление сразу же направится адресату.

«Из услуг Росреестра на сегодняшний день с помощью данного приложения уже реализована возможность подать такие заявления как: регистрация права на земельные участки, новые постройки, квартиры в новостройках; предоставление дополнительных документов к ранее направленным на рассмотрение в Росреестр (даже если ранее они были сданы в бумажном виде через МФЦ); подача заявления на исправление ошибки в ЕГРН; установление или снятие запрета на сделки с недвижимостью без личного участия. Кроме того, в самом ближайшем будущем ожидается реализация полного перечня всех электронных услуг, представляемых Росреестром, посредством Портала государственных услуг, и, соответственно, возможности подписания и направления заявлений с помощью приложения «Госключ», - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

В целом, «Госключ» представляет собой значительный шаг вперед в сфере предоставления государственных услуг в электронном виде. Это инновационный подход, который способствует удобству, доступности и простоте получения необходимых документов и услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области

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