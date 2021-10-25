Росреестр: отменяется норма, которая устанавливала допустимые размеры машино-места

378

С 28 октября 2021 года отменяется норма, которая устанавливала допустимые размеры машино-места, сообщили в самарском Росреестре. Таким образом, владельцы больших автомобилей смогут теперь узаконить место под стоянку транспорта.

Напомним, с 2016 года установлены максимальные и минимальные размеры машино-места. Минимальные составляют 5,3 х 2,5 метров, максимальные 6,2 х 3,6 метров. Застройщикам приходилось строго придерживаться этих параметров. Однако такие размеры стоянки не устраивали владельцев габаритных авто.

«По инициативе Росреестра из закона исключены максимально допустимые размеры машино-мест. Это позволит оформлять права на машино-места владельцам автомобилей любых размеров. Собственник такого недвижимого имущества имеет право его продать, сдать в аренду, передать по наследству, подарить или заложить», - поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева.

По сравнению с 2020 годом спрос на машино-места вырос: в прошлом году Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало 1366 прав на машино-место, а за 9 месяцев 2021 года - уже 1931 право на машино-место.

Фото из открытых источников