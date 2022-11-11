Роспотребнадзор СО информирует о распространении нового вида мошенничества

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Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует о распространении нового вида мошенничества.

Стали возникать случаи обращения от имени заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области с предложением о переводе денежных средств на благотворительность, а именно: на приобретение средств индивидуальной защиты (масок) и строительство клиник.

Об указанных случаях обмана путем злоупотребления доверием следует незамедлительно информировать правоохранительные органы.

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