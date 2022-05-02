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Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественного шашлыка

2 мая 2022 13:46
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Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественного шашлыка

Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественного шашлыка, рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Так, покупать мясо стоит в специально оборудованных для этого торговых точках. Перед покупкой следует оценить его внешний вид, цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию и запах. Свежее мясо имеет следующие признаки: тонкую сухую корочку бледно-красного цвета, белый или желтоватый жир, свежий запах, плотную консистенцию. Образовавшаяся при надавливании ямка быстро выравнивается, а при варке мяса образуется ароматный, прозрачный бульон.

У некачественного мяса заметны потеки внутри упаковки, медленное выравнивание ямки при надавливании, белесоватые пузырьки в мышечной ткани, мягкая и дряблая консистенция, серый или зеленоватый цвет на разрезе, серый жир, а также кислый и затхлый запах. Внутренняя поверхность куска может быть липкая или покрыта слизью, а при варке бульон отдает гнилью. В этом случае мясо покупать не надо, так как оно может быть опасным для здоровья.

При покупке замаринованного шашлыка стоит изучить маркировку. Желательно, чтобы на ней был прописан сорт мяса. В составе не должно быть фосфатов и пищевой добавки Е450. Производственный маринад может храниться не более недели. Крышка пластикового ведерка должна быть слегка вогнутой, а не вздутой.

Ранее россиянам напомнили о правилах разведения костра на даче. Делать шашлыки на участке разрешается в специально подготовленных местах, пишет Лента.

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