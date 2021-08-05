Роспотребнадзор СО: самарцев проконсультируют по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции    

Я нашел ошибку
Главные новости:
Предложение прозвучало в ходе визита Елены Шмелевой в региональный центр поддержки одаренных детей «Вега».
Елена Шмелева предложила начинать изучать физику и химию уже в начальной школе
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных рассказал, что делать, если в «Личном кабинете правообладателя» отсутствует объект недвижимости.
Росреестр СО: пять причин отсутствия объектов недвижимости в «Личном кабинете правообладателя» и как их устранить 
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
Запрет  распространяется на Безенчукское, Кошкинское, Клявлинское, Шенталинское лесничества.
В регионе введен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств 
У каждого жителя есть возможность стать автором перемен.
Жителей Самары приглашают высказать свое мнение о будущем города
В Самаре реализуется практика комплексного обновления и развития городской инфраструктуры.
В Самаре обновляют сквер Памяти борцам революции
Благодаря нацпроекту на «Энерготехмаше» увеличили выработку.
На «Энерготехмаше» подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»
В него войдут предложения медиков и экспертов.
В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
0.38
EUR 86.65
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Роспотребнадзор СО: самарцев проконсультируют по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции    

5 августа 2021 14:15
174
Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных.

В Самаре стартовало тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции.

Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами единого консультационного центра Роспотребнадзора до 13 августа 2021 года.

Интересующие вопросы по качеству и безопасности плодоовощной продукции, срокам годности, а также по вопросам, касающимся действующих нормативно - гигиенических требований к этой группе товаров, можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефону «горячей линии»: (846) 266-98-47; специалистам единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.

Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00.

В нерабочие дни задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (846) 260-38-25.

Теги: горячая линия Роспотребнадзор СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ответственность за неисполнение постановления несут руководители предприятий, организаций или учреждений, а также индивидуальные предприниматели, занятые в перечисленных сферах.
17 июля 2021, 16:45
Роспотребнадзор СО: категории жителей региона, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19
Ответственность за неисполнение постановления несут руководители предприятий, организаций или учреждений, а также индивидуальные предприниматели, занятые в... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1684
Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
07 июля 2021, 17:39
Роспотребнадзор: в Самаре работает горячая линия на тему «Туристические услуги и инфекционные угрозы за рубежом»
Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Общество
933
Каждый позвонивший сможет получить информацию, касающуюся нормативно-гигиенических требований к данной категории товаров.
23 июня 2021, 20:16
Роспотребнадзор СО: работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности хлебобулочной и кондитерской продукции
Каждый позвонивший сможет получить информацию, касающуюся нормативно-гигиенических требований к данной категории товаров. Общество
1268
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
5 августа 2021  17:02
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
114
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
5 августа 2021  13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
213
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
5 августа 2021  12:38
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
243
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
5 августа 2021  12:17
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
230
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
5 августа 2021  11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
244
Весь список