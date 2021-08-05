Роспотребнадзор СО: самарцев проконсультируют по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции    

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В Самаре стартовало тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции.

Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами единого консультационного центра Роспотребнадзора до 13 августа 2021 года.

Интересующие вопросы по качеству и безопасности плодоовощной продукции, срокам годности, а также по вопросам, касающимся действующих нормативно - гигиенических требований к этой группе товаров, можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефону «горячей линии»: (846) 266-98-47; специалистам единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.

Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00.

В нерабочие дни задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (846) 260-38-25.