Роспотребнадзор СО: работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции 

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Управлением Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» организована работа «горячей линии» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции. «Горячая линия» работает до 19 февраля 2021 года.

Каждый позвонивший сможет получить информацию, касающуюся нормативно-гигиенических требований к данной категории товаров, а также порядка обжалования действий продавца, в случае приобретения некачественной продукции.

Консультирование граждан осуществляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефонам 8 (846) 260-38-37, специалистами консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефону 8 (846) 337-73-93, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, передает пресс-служба горадминистрации.