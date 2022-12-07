Роспотребнадзор СО: как выбрать сладкий новогодний подарок 

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В преддверии Нового года все ждут подарков, особенно дети. Внимательно отнеситесь к выбору сладостей и придерживайтесь нескольких правил для того, чтобы приобрести вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок.

Сладкие новогодние подарки лучше приобретать в местах организованной торговли (магазины, супермаркеты, официальные рынки). Обращайте внимание на упаковку – она не должна быть нарушена.

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Необходимо выбрать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

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Если вы собираете подарок самостоятельно, обратите внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Их использование в питании детей не рекомендуется. Карамель, в том числе леденцовая, не рекомендуется для наполнения детских наборов.

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В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), обязательно в упаковке: вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются наиболее безвредными, ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения.

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Внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями может находится игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Важно помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности.

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Сладкий подарок необходимо хранить при температуре 15-17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом.

Фото: ru.freepik.com

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