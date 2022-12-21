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Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на важные моменты при выборе красной икры

21 декабря 2022 18:11
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Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на некоторые важные моменты при выборе красной икры.

Икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра содержит полиненасыщенные жирные кислоты, легкоусвояемые белки, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой.

Важно помнить о правилах выбора красной икры, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.

- Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

- Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.

- Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри.

- Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

- Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью.

- Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали.

- Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны.

- Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся.

· Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

- Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

Для защиты потребителей от нелегальной и потенциально опасной для здоровья продукции в России с 2019 года вводится система маркировки. Она уже распространяется на молочную продукцию, воду, лекарства, табак и другие категории товаров.

В следующем году планируется проведение эксперимента по маркировке икры осетровых и лосоевых рыб.

Маркировка позволит проследить путь каждой единицы товара от производства до прилавка, сократить нелегальный оборот и обеспечить потребителей качественной, проверенной и безопасной для здоровья продукцией.

Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности продукта, обращайтесь в территориальный орган Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации для проведения проверочных мероприятий с лабораторным контролем.

 

Фото:  ru.freepik.com

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