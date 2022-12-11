Роспотребнадзор рассказал о том, какие у пассажиров есть права в случае задержки рейса

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В Роспотребнадзоре рассказали о том, какие у пассажиров есть права в случае задержки рейса, сообщают "Известия".

Во-первых, есть право отказаться от полета. Перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета, даже если изначально он был «невозвратным», говорится 11 декабря в Telegram-канале ведомства.

Во-вторых, право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. В претензию должны быть внесены документы, которые подтверждают, что из-за задержки рейса человек опоздал, например, на поезд или заранее купленная экскурсия сорвалась. Обращение необходимо составить в течение шести месяцев.

В-третьих, право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения.

«Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, у пассажира есть право на бесплатное получение допуслуг. В их числе хранение багажа, горячее питание при ожидании отправления рейса более четырех часов и другое.

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