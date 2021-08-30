Роспотребнадзор предупредил о появлении в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила

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Большое количество комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила может наблюдаться в России этой осенью из-за обилия осадков и теплой погоды, сообщает ТАСС.

"Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году - обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, - в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

Для предупреждения заражения в ведомстве при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов рекомендуют носить защитную одежду, максимально закрывающую тело, наносить на кожу или одежду репелленты, защищать дома от проникновения комаров и не допускать скопления воды в контейнерах.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трех недель. Болезнь может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, а также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.

Фото: Achkin/Shutterstock/FOTODOM/ТАСС