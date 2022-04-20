Я нашел ошибку
Главные новости:
Вакцинацию от COVID-19 прошли  более 1 миллиона 719 тысяч жителей Самарской области.
Медработники региона напоминают о важности вакцинации от COVID-19
Пасха – светлый христианский праздник, знаменующий окончание Великого поста.
Роспотребнадзор: как выбрать качественные и безопасные продукты к Пасхе
Конкурс состоял из домашнего задания, включающего подготовку видеоролика по педиатрической манипуляции и создание презентации по теме «Аргументы за прививки».
Команда Самарского колледжа им. Н.Ляпиной победила в межрегиональном конкурсе профмастерства
Сборная Самарской области завоевала серебряные медали.
В Астрахани завершилось первенство России по спорту глухих в дисциплине "футзал"
Завершается Декларационная кампания 2022 года
Жителям Самарской области о необходимости не позднее 4 мая заявить доходы, полученные в течение 2021 года
В Самаре за сутки заболели 40 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.03
-0.42
EUR 85.97
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Роспотребнадзор: как выбрать качественные и безопасные продукты к Пасхе

20 апреля 2022 14:48
31
Пасха – светлый христианский праздник, знаменующий окончание Великого поста.

В 2022 году православные христиане отметят Пасху 24 апреля.

Пасха – светлый христианский праздник, знаменующий окончание Великого поста.

Покупая продукты к праздничному столу, следует помнить о простых, но важных правилах. Вот несколько советов от Роспотребнадзора, как выбрать качественные и безопасные продукты:

- Обратите внимание на цвет творога – он должен быть белым с кремовым оттенком, иметь чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.

- Консистенция творога должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

- Внимательно осмотрите упаковку: она должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта, а также на наличие информации об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

- Не покупайте творог с рук. Это может быть опасно, так как в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется).

- При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

- По санитарным правилам вареные яйца можно хранить в холодильнике не более 36 часов.

- Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

- Глазурь не должна быть липкой, иметь белесый налет. Посмотрите, чтобы на нижней и боковой поверхностях кулича не было пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

- Обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
20 апреля 2022  14:05
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
168
названа дата окончания отопительного сезона в Самаре
20 апреля 2022  10:52
Названа дата окончания отопительного сезона в Самаре
366
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачи и загородные трассы
20 апреля 2022  10:34
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачи и загородные трассы
199
Темами для обсуждения стали вопросы поддержки автопрома и производителей автокомпонентов, а также развития авиакосмического кластера в регионе.
19 апреля 2022  21:59
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Денисом Мантуровым в Москве
449
В рамках рабочей поездки в Москву Дмитрий Азаров проводит ряд встреч, по вопросам защиты на федеральном уровне социально значимых проектов.
19 апреля 2022  20:03
Ещё 5,8 млрд рублей будет направлено в Самарскую область в 2022 году на переселение граждан из аварийного жилья
1156
Весь список