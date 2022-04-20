Роспотребнадзор: как выбрать качественные и безопасные продукты к Пасхе

31

В 2022 году православные христиане отметят Пасху 24 апреля.

Пасха – светлый христианский праздник, знаменующий окончание Великого поста.

Покупая продукты к праздничному столу, следует помнить о простых, но важных правилах. Вот несколько советов от Роспотребнадзора, как выбрать качественные и безопасные продукты:

- Обратите внимание на цвет творога – он должен быть белым с кремовым оттенком, иметь чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.

- Консистенция творога должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

- Внимательно осмотрите упаковку: она должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта, а также на наличие информации об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.



- Не покупайте творог с рук. Это может быть опасно, так как в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется).

- При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

- По санитарным правилам вареные яйца можно хранить в холодильнике не более 36 часов.

- Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

- Глазурь не должна быть липкой, иметь белесый налет. Посмотрите, чтобы на нижней и боковой поверхностях кулича не было пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

- Обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе.

Фото: pixabay