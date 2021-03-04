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Роспотребнадзор дал советы по определению свежести цветов

4 марта 2021 12:56
116
Роспотребнадзор дал советы по определению свежести цветов

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии Международного женского дня рассказали, как определить свежесть цветов. Рекомендации в четверг, 4 марта, приводятся на сайте ведомства, пишут "Известия".

Эксперты прежде всего советуют обращать внимание на эластичность лепестков, поскольку это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий.

«Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму», — приводит REGNUM слова специалистов.

Помимо этого, о свежести цветка может рассказать и степень раскрытия бутона: чем меньше он раскрыт, тем он лучше. Немаловажно и состояние стебля растения. Он не должен быть слишком мягким или сухим, пишет сайт aif.ru.

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