Росмолодёжь запустила приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых»

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На фестивале Дня молодёжи в Москве руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева объявила о запуске Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых»: https://время-молодых.рф .

Неоднократным победителем премии в прошлые годы становился окружной молодежный форум «iВолга», который ежегодно проводят в Самарской области. С этого года он получил федеральный статус. Участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»-2024 приняли Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев.

Игорь Комаров отметил: «Форум стал федеральным. Во многом это результат хорошей его организации, потому что форум действительно привлекает очень много молодежи. Здесь большая инициатива со стороны и организаторов, и руководства Самарской области — регион традиционно гостеприимно принимает «iВолгу».

Руководитель области подчеркнул, что «iВолга» дает импульс развитию молодежной политики не только Самарской области: «Здесь формируются не только знания, но и команда, которая потом будет определять облик будущего, направления предприятий, отраслей, городов. Поэтому это очень ценно».

Премия «Время молодых» создана для поощрения самых разных организаций, лидеров сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодёжной политики, коммерческих организаций, молодёжных СМИ, блогеров, чья деятельность ориентирована на молодых.

Кандидаты для участия в премии, внесшие наибольший вклад в развитие отрасли молодежной политики, выдвигаются Росмолодёжью. В 2024 году будут определены победители и призёры 7 общих номинаций:

«Событие года» — для самых ярких событий в отрасли молодежной политики, реализованных в течение года;

«Сообщества молодых» — для общественных объединений и сообществ, сделавших качественный рывок в своей работе в 2024 году;

«Друг молодых» — коммерческие компании, участвующие в реализации молодёжной политики;

«Место молодых» — лучшие пространства для молодых;

«Голос молодых» — лучшие молодёжные СМИ, лидеры общественного мнения;

«ГосСтарт» — лучшие молодёжные советы федеральных органов исполнительной власти;

«Друг России» — лидеры молодёжных сообществ российских соотечественников за рубежом до 35 лет, участников ВФМ 2024, объединившие вокруг себя единомышленников и продвигающие вместе объективный образ России за рубежом.

Важным нововведением 2024 года стало возвращение возможности подавать заявки на участие в Премии в свободном порядке. Для этого предусмотрена номинация «Вклад в молодость» – для физических и юридических лиц, внесших наиболее значимый вклад в развитие молодёжной политики, осуществляющих социально-полезную деятельность, имеющих успешный опыт реализации проектов и программ в 2023 - 2024 годах, направленных на всестороннее развитие молодых людей, включая международные, федеральные, региональные и муниципальные проекты и программы.

Важной частью премии станет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодёжью. В нем предусмотрены 5 индивидуальных и 2 командных номинации.

Индивидуальные: «РЯДОМ С МОЛОДЁЖЬЮ: управление молодёжной политикой»; «ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: технологии работы с молодёжью»; «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ: молодёжная политика и воспитательная работа»; «ДОРОГУ МОЛОДЫМ: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах»; «МИНИСТР МОЛОДЕЖИ 2024» (для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную политику).

Командные: «КОМАНДА МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА»; «КОМАНДА МУНИЦИПАЛИТЕТА».

Кроме того, ранее, на открытии Дня молодёжи, в парке «Ходынское поле» было объявлено о приёме заявок на конкурс «Молодёжная столица России-2025» — для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и субъекта.

Город, который становится Молодёжной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса, авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение следующего года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в Молодёжной столице России возводится арт-объект — её символ — или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

Фото: департамент информационной политики СО