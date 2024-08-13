Росмолодёжь запустила приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +18, +20°С.
14 августа в регионе днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +21°С
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час с сохранением в первой половине ночи 14.августа в губернии ожидается гроза
К перевозкам детей будут допущены только полностью прошедшие проверку автобусы.
Сотрудники технадзора ГАИ СО проводят контрольную проверку технического состояния школьных автобусов
Движение и психика находятся в единстве.
Психолог минздрава СО рассказала, как спорт и физическая активность влияют на психическое здоровье
По словам певицы, следователи выяснили, что мошенники находятся на территории Украины.
Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест
Предложить свою идею по социально-экономическому развитию региона на ближайшие пять лет может каждый неравнодушный житель.
В Чапаевске прошла стратегическая сессия «Цифровая трансформация общества. Эффективное государственное управление»
Повышение эффективности работы с бизнесом стало главной темой профильной стратегической сессии, которая прошла на площадке регионального центра «Мой бизнес».
В формате «одного окна»: в Самарской области повысят эффективность работы с бизнесом
Что понимается под освоением земельного участка, каковы сроки его освоения, а также признаки, указывающие на то, что земельный участок используется с нарушением законодательства
Росреестр СО: как будет работать закон об установлении 3-х летнего срока освоения земельных участков 
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.95
1.96
EUR 96.69
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
«Новое пространство» приглашает самарцев на биеннале уличного искусства
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Росмолодёжь запустила приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых»

13 августа 2024 16:35
121
В 2024 году будут определены победители и призёры 7 общих номинаций.

На фестивале Дня молодёжи в Москве руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева объявила о запуске Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых»: https://время-молодых.рф .

Неоднократным победителем премии в прошлые годы становился окружной молодежный форум «iВолга», который ежегодно проводят в Самарской области. С этого года он получил федеральный статус. Участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»-2024 приняли Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев.

Игорь Комаров отметил: «Форум стал федеральным. Во многом это результат хорошей его организации, потому что форум действительно привлекает очень много молодежи. Здесь большая инициатива со стороны и организаторов, и руководства Самарской области — регион традиционно гостеприимно принимает «iВолгу».

Руководитель области подчеркнул, что «iВолга» дает импульс развитию молодежной политики не только Самарской области: «Здесь формируются не только знания, но и команда, которая потом будет определять облик будущего, направления предприятий, отраслей, городов. Поэтому это очень ценно».

Премия «Время молодых» создана для поощрения самых разных организаций, лидеров сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодёжной политики, коммерческих организаций, молодёжных СМИ, блогеров, чья деятельность ориентирована на молодых.

Кандидаты для участия в премии, внесшие наибольший вклад в развитие отрасли молодежной политики, выдвигаются Росмолодёжью. В 2024 году будут определены победители и призёры 7 общих номинаций:

«Событие года» — для самых ярких событий в отрасли молодежной политики, реализованных в течение года;

«Сообщества молодых» — для общественных объединений и сообществ, сделавших качественный рывок в своей работе в 2024 году;

«Друг молодых» — коммерческие компании, участвующие в реализации молодёжной политики;

«Место молодых» — лучшие пространства для молодых;

«Голос молодых» — лучшие молодёжные СМИ, лидеры общественного мнения;

«ГосСтарт» — лучшие молодёжные советы федеральных органов исполнительной власти;

«Друг России» — лидеры молодёжных сообществ российских соотечественников за рубежом до 35 лет, участников ВФМ 2024, объединившие вокруг себя единомышленников и продвигающие вместе объективный образ России за рубежом.

Важным нововведением 2024 года стало возвращение возможности подавать заявки на участие в Премии в свободном порядке. Для этого предусмотрена номинация «Вклад в молодость» – для физических и юридических лиц, внесших наиболее значимый вклад в развитие молодёжной политики, осуществляющих социально-полезную деятельность, имеющих успешный опыт реализации проектов и программ в 2023 - 2024 годах, направленных на всестороннее развитие молодых людей, включая международные, федеральные, региональные и муниципальные проекты и программы.

Важной частью премии станет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодёжью. В нем предусмотрены 5 индивидуальных и 2 командных номинации.

Индивидуальные: «РЯДОМ С МОЛОДЁЖЬЮ: управление молодёжной политикой»; «ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: технологии работы с молодёжью»; «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ: молодёжная политика и воспитательная работа»; «ДОРОГУ МОЛОДЫМ: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах»; «МИНИСТР МОЛОДЕЖИ 2024» (для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную политику). 

Командные: «КОМАНДА МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА»; «КОМАНДА МУНИЦИПАЛИТЕТА».

Кроме того, ранее, на открытии Дня молодёжи, в парке «Ходынское поле» было объявлено о приёме заявок на конкурс «Молодёжная столица России-2025» — для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и субъекта.

Город, который становится Молодёжной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса, авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение следующего года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в Молодёжной столице России возводится арт-объект — её символ — или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
231
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
206
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
13 августа 2024  12:08
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
386
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
13 августа 2024  11:42
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
237
В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи
13 августа 2024  10:35
В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи
245
Весь список