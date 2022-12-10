Роскосмос: с личного дела Гагарина сняли гриф секретности

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Роскосмос инициировал снятие грифа секретности с личного дела первого в мире космонавта Юрия Гагарина, которое хранится в архиве Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, говорится в журнале "Русский космос" (официальное издание госкорпорации), опубликованном в субботу, передает ТАСС.

"В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с исторического документа (имеется в виду личное дело Гагарина - прим. ТАСС) сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям", - говорится в журнале.

В личное дело, в частности, входят анкета, подробная таблица о прохождении действительной военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов от слушателя до летчика-инженера-космонавта, информация о семейном положении, характеристики с места учебы и другие документы.

В журнале уточняется, что особый интерес вызывает характеристика на курсанта-пилота Саратовского областного аэроклуба ДОСААФ Юрия Гагарина от 26 сентября 1955 г. "В ней отмечается: "Увлекается спортом - баскетболом. Имеет второй спортивный разряд и первую судейскую категорию", - говорится в материале.

Также в личном деле содержится опровержение спекуляций различных интернет-порталов о том, что Гагарина хотели исключить из авиационного училища после первого курса из-за плохой техники пилотирования самолета при посадке. В частности, после окончания первого курса ему было рекомендовано продолжить обучение, госэкзамены в 1957 году он сдал на отлично. Высокие профессиональные качества также подтверждают комсомольская характеристика с первого места службы и документ для присвоения Гагарину звания "старший лейтенант".

12 апреля 2018 года Министерство обороны России опубликовало на своем сайте уникальные исторические материалы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта. На сайте можно ознакомиться со служебной характеристикой Гагарина за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказами о присвоении ему званий, а также с планом его правительственных командировок по многим странам.

Фото: соцсети