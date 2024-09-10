Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

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По российским законам работа программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту запрещена. Подобные сервисы обеспечивают доступ к фейкам, мошеннической информации, продаже наркотиков, детской порнографии, экстремистским и иным материалам. А потому будут совершенствоваться технологии, которые препятствуют получению запрещенного контента. Такое заявление сделали в Роскомнадзоре.

«Крупнейшие американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Эти же компании, как следует из статьи Reuters, опубликованной 5 сентября, теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации».