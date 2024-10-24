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Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных

24 октября 2024 09:12
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Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных

Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Отмечается, что ведомство предлагает собирать только необходимые сведения.

«Организации смогут собирать только те данные, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач, и сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что сейчас персональные данные нередко собирают без какой-либо дальнейшей четкой цели их использования, а оператором персональных данных является любой, кто их обрабатывает.

До этого Роскомнадзор зафиксировал 110 фактов утечек персональных данных, которые произошли за девять месяцев 2024 года.

За аналогичный период 2023 года число утечек было больше. В этом году чаще всего инциденты происходили у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг, пишет Газета. 

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