Роскомнадзор потребовал от TikTok заблокировать все видео с призывами на акции протеста

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил уведомление в TikTok о необходимости удаления видео с призывами на акции протеста, пишет iphones.ru.

В заявлении ведомства говорится, что в TikTok распространяются видео, которые призывают несовершеннолетних пользователей участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

"Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok", – Роскомнадзор

В этом же заявлении Роскомнадзор обратился к другим соцсетям и СМИ с требованием не допускать распространение материалов, призывающих несовершеннолетних участвовать в незаконных митингах.

Аналогичное уведомление от Роскомнадзора получила ВКонтакте.