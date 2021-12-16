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Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре 15 торговых марок

16 декабря 2021 16:17
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В продукции шести производителей обнаружено превышение по количеству микроорганизмов.

Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре 15 торговых марок (ТМ), в продукции шести производителей обнаружено превышение по количеству микроорганизмов, сообщает ТАСС.

"В икре 15 ТМ мы выявили кишечную палочку. Только "ВкусВилл", Metro Chef, "Асто" и "Киржачский консервный завод" "прошли" по этому показателю. Превышение КМАФАнМ выявлено в продукции 6 торговых марок", - говорится в сообщении. Среди них, в частности, "Красное золото", "Меридиан", "Тунгутун", "Сахалин рыба". "В товаре ТМ "Золото Сахалина" обнаружена плесень", - добавлено в публикации.

В икре "Сонико-Чумикан" и "Корсаков" обнаружен уротропин, использование которого запрещено при производстве зернистой икры лососевых рыб. Этот консервант создается путем синтеза аммиака и формальдегида. При попадании в организм человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Несмотря на запрет, его добавляют в продукт, поскольку он обладает сильным консервирующим эффектом, объяснили в Роскачестве.

В икре "Асто" в следовых количествах обнаружен антибиотик энрофлоксацин. Это не является нарушением, но не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества. В икре "Сделано в море", "Асто", "Московский рыбокомбинат" и "Киржачский консервный завод" выявлен не заявленный в маркировке желтый краситель "солнечный закат". В продукции "Киржачский консервный завод" также обнаружена смесь натуральной икры с имитированной. При этом в проверенной икре не зафиксировано дрожжей и золотистого стафилококка, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, а также тяжелых металлов и личинок паразитов.

Эксперты исследовали икру 20 торговых марок. Стоимость продукции на момент закупки составляла от 60 до 985 рублей за 100 г.

 

Фото:    Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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