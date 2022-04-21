Роскачество посоветовало обращать внимание на маркировку пасхальных куличей.

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Помимо обязательной информации на этикетке о дате изготовления, сроке годности, составе, пищевой ценности, условиях хранения и информации о производителе, продукция должна содержать единый знак обращения на рынке.

Без нанесенного на маркировку знака кулич приобретать не рекомендуется, так как в этом случае безопасность продукции не гарантируется.

В ведомстве отметили, что единый ГОСТ для куличей не разработан, поэтому покупать их лучше у крупных хлебозаводов.

Отдельно в Роскачестве дали совет по хранению и употреблению пасхального кулича. Резать его нужно только поперёк, не трогая верхнюю корочку – так он дольше не зачерствеет, передает Радио Маяк.