Роскачество: есть и пить продукты в магазине до оплаты можно, но с оговорками

Употреблять продукты в магазинах можно, если потом оплатить их на кассе, объяснили в Роскачестве.

В своем Telegram-канале ведомство опубликовало памятку о защите прав потребителей, где разъясняется, какие правила должны соблюдать магазины и покупатели. Среди них – и пункт об употреблении продуктов до оплаты.

"Есть или пить до оплаты – можно, но с оговорками. Главное – сохраните упаковку и оплатите товар на кассе. Если вы не предъявили упаковку, магазин вправе посчитать это хищением (ст. 7.27 КоАП РФ)", – отмечается в публикации.

Также в Роскачестве разъяснили, как вернуть просроченные или испорченные продукты, куда жаловаться на несоответствие цен или хамство. Так, покупатели должны оплачивать поврежденный товар только при доказанном умысле. Если в магазине узкие проходы, скользкий пол и отсутствие предупреждающих об этом табличек, платить не нужно. Также покупатель не обязан платить, если товар стоял неустойчиво или кассир резко запустил ленту.

Покупатели могут фотографировать товары, полки, упаковку и ценники. Охрана может запретить съемку, если она нарушает общественный порядок, но сам факт фотографирования – вне запрета. Кроме того, охрана не имеет права досматривать личные вещи покупателей, такое право есть только у полиции.

Покупатель вправе приобретать товар по цене, указанной на ценнике, а не той, которую назвали на кассе. Если в чеке появился лишний товар – это ошибка магазина, говорится в публикации Роскачества, пишет Смотрим.