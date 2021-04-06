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Россияне перестают есть говядину

6 апреля 2021 09:37
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Россияне перестают есть говядину

Ограничения в связи пандемией, в том числе приостановление работы ресторанов, и снижение доходов населения негативно сказались на потреблении говядины. В 2020 году спрос на это мясо опустился до 1,94 млн тонн, минимума за десять лет. В отрасли рассчитывают, что он вырастет из-за увеличения цен на мясо птицы и свинину, однако эксперты не считают это очевидным.

Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн, что стало минимумом за последние десять лет. Такие данные приводит Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтверждает тенденцию. По его словам, в условиях ограничений в связи COVID-19, перехода на удаленный режим работы и неопределенности с будущими доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Кроме того, заметное количество говядины приходится на сегмент HoReCa, сократившийся в 2020 году, добавляет господин Юшин.

Спрос на говядину снижается второй год подряд, следует из данных Россельхозбанка.

По словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Андрея Дальнова, динамика связана с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

Одновременно на 103%, до 20 тыс. тонн, в 2020 году вырос экспорт говядины, 45% поставок пришлось на Китай.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев прогнозирует, что говядина будет становиться все более премиальным видом мяса: поголовье молочных коров из-за повышения надоя молока будет сокращаться, а доля мясных пород — расти. Но продукция из последних дороже, пишет Газета Коммерсантъ.

Фото: pixabay.com

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