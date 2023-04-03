Росгвардия напоминает о возможности получить образование в ведомственных вузах войск правопорядка

45

Управление Росгвардии по Самарской области приглашает граждан (кандидатов) для поступления (зачисления) в образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации:

Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

Саратовский военный ордена Жукова краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации;

Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации.

Требования к кандидатам:

граждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, прошедшие проверку в органах МВД России и ФСБ России;

граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 24 лет;

граждане, прошедшие военную службу по призыву — до достижения ими возраста 24 лет.

По всем вопросам обращаться в отделение учета и комплектования штаба Управления Росгвардии по Самарской области:

+7 (846) 339-49-80, +7 (846) 339-49-81