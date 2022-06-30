Росгвардейцы — участники спецоперации поблагодарили за поддержку воспитанников тольяттинского детского дома 

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Офицеры СОБР Росгвардии, вернувшись из командировки по защите жителей Донбасса, приехали в Тольятти к воспитанникам детского дома «Единство», чтобы лично поблагодарить ребят за подарки и сувениры-обереги, сделанные ими и переданные на передовую.

Весной 2022 года спецназовцы были направлены на Украину для выполнения задач в рамках проводимой там специальной военной операции. Для бойцов, отрезанных от привычных средств коммуникации, любая весточка из дома была очень важна. И в это непростое время к ним приехали представители общественного Фонда ветеранов спецподразделений правоохранительных органов из Тольятти. Они привезли бойцам детские рисунки, письма со словами искренней поддержки, а еще творческие поделки от жителей самарского региона.

Одному из офицеров СОБР достался трогательный сувенир-оберег в виде сердца с буквой Z, ставшей неофициальным символом специальной военной операции.

Спецназовец дал себе слово, что вернется и обязательно найдет того, кто сделал оберег. Помогли ему в этом ветераны из Тольятти и пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области. Они выяснили - подарки сделали воспитанники детского дома «Единство» из Тольятти.

Бойцы спецназа, не раз смотревшие в глаза опасности, специально приехали в гости к детям, чтобы выразить искреннюю благодарность за поддержку, которая помогла им преодолеть все тяготы, с честью пройдя сквозь огонь сражений специальной военной операции. Теперь офицеров спецназа и детский дом «Единство» из Тольятти связывают узы самой крепкой, по-настоящему боевой дружбы, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области