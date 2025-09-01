Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги

134

В областной столице сотрудники ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Она состоялась в Лицее №124 — учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера специального подразделения, героически погибшего в бою. В декабре на базе лицея открылся первый в Самаре кадетский класс Росгвардии. За это время росгвардейцы успели стать настоящими наставниками для ребят. Ведь еще до создания кадетского класса сотрудники транспортного ОМОН часто приезжали в лицей и проводили для школьников уроки мужества.



В течение всего учебного года офицеры росгвардейского спецназа будут проводить для своих подшефных кадетов регулярные занятия. Они поделятся с ребятами профессиональным опытом, расскажут о военной службе, патриотизме и ценностях, которые защищают сотрудники Росгвардии. Стражи правопорядка проводят также профориентационную работу – объясняют преимущества обучения в ведомственных вузах и дальнейшие перспективы, которые открываются для их выпускников.



После окончания линейки представители Росгвардии провели для кадетов тематический классный час. Офицеры поделились с ребятами воспоминаниями о своей службе, рассказали о важности получения знаний и дали напутствие на новый учебный год, пожелав усердия, дисциплины и стремления к достижению высоких целей.



Имя офицера Росгвардии было увековечено в названии лицея в сентябре прошлого года по инициативе руководства территориального управления ведомства и педагогического коллектива учебного заведения. Два года назад, 8 декабря 2022 года, в стенах школы была открыта мемориальная доска с портретом подполковника полиции Дениса Лазутина и парта Героя, за которой получают знания только лучшие ученики, демонстрирующие успехи в учебе и активную жизненную позицию, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области