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Росгвардейцы пришли на помощь автомобилистам во время снегопада в Самарской области

20 декабря 2024 15:15
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На проезжей части и во дворах автомобилисты попадали в снежные ловушки и не могли самостоятельно из них выбраться.  

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области оказали помощь водителям, попавшим в сложную дорожную ситуацию во время аномального снегопада в регионе.
 
Водители региона столкнулись со сложной дорожно-транспортной обстановкой – в связи с аномальным снегопадом в Самарской области видимость на дорогах ухудшилась, а движение было осложнено. На проезжей части и во дворах автомобилисты попадали в снежные ловушки и не могли самостоятельно из них выбраться.
 
Росгвардейцы неоднократно приходили на помощь водителям, чьи транспортные средства увязли в сугробах в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске и других городах региона. За несколько дней благодаря слаженной работе стражей правопорядка удалось освободить из снежного плена более десятка автомобилей.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

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