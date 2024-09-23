Росгвардейцы помешали совершить кражу в одном из крупных магазинов Самары  

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Преступление было совершено в одном из гипермаркетов, расположенном на улице Авроры в Самаре. Примерно около 9 часов вечера экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находишийся на маршруте патрулирования в Советском районе областной столицы, от дежурного получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.



Когда росгвардейцы прибыли по указанному адресу, к ним обратились представители службы безопасности крупной торговой сети. Они рассказали патрульным, что при помощи камеры видеонаблюдения выявили посетителя, пытавшегося похитить различные товары – продукты питания и средства личной гигиены. Росгвардейцы остановили злоумышленника в момент пересечения кассовой линии.



Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного мужчину 1988 года рождения своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенные товары стоимостью почти 7 тысяч рублей изъяты.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области