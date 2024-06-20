Росгвардейцев, спасших жилые дома от пожара, поощрили в Самарской области

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В администрации Безенчукского района Самарской области состоялось награждение сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, которые предотвратили возгорание жилых домов.



Помощник руководителя Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области Татьяна Лядина в торжественной обстановке вручила росгвардейцам благодарственные письма за подписью руководителя Центра. «Оперативные действия патрульных экипажей на первоначальном этапе возгорания позволили избежать тяжких последствий и не допустить распространения огня. Спасибо вам за помощь!» - сказала она.



«Сотрудники Росгвардии постоянно ведут патрулирование, и мы прекрасно осознаем ваш вклад в дело охраны общественного порядка на территории нашего муниципалитета», - отметил глава Безенчукского района Владимир Аникин, вручая благодарности сотрудникам вневедомственной охраны.



Кроме благодарностей, по решению руководства ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области» за грамотные действия во время ликвидации пожара патрульные поощрены ценными подарками.



Напомним, инцидент произошел в конце мая. В дневное время экипаж группы задержания, следовавший по маршруту патрулирования в поселке Безенчук, заметил дым в лесопосадке.



Остановившись выяснить, что происходит, росгвардейцы увидели, что горел тополиный пух и сухостой. Огонь быстро распространялся от заброшенных зданий в сторону жилых домов.



Патрульные доложили о случившемся в дежурную часть, сообщили о возгорании в пожарную охрану и вызвали на помощь второй экипаж. Еще до прибытия пожарных расчетов сотрудники Росгвардии начали отсекать огонь от жилых домов – сначала с помощью автомобильных огнетушителей, а затем подручными средствами, которые предоставили им местные жители. В дальнейшем прибывшие сотрудники противопожарной службы Самарской области ликвидировали возгорание.