Росгвардейский Дед Мороз исполнил мечты детей из самарского социального приюта

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В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» воспитанники социального приюта «Ровесник» (Самара) получили долгожданные новогодние подарки от военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Самарской области.

В начале декабря ребята написали послания Деду Морозу, которые украсили «Ёлку желаний», установленную в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Оттуда эти открытки сняли представители Росгвардии. Уже тринадцатый год подряд в преддверии самого сказочного праздника стражи правопорядка осуществляют мечты детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах, социальных приютах и реабилитационных центрах.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией лично приехать в гости к ребятам не получилось, поэтому подарки заранее были переданы воспитателям приюта, а следующим утром ждали детей под ёлкой. По видеосвязи с наступающими праздниками ребят поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко. Не остались без поздравления и сами росгвардейцы – дети подготовили для них праздничный утренник с танцами и песнями.

«Для того, чтобы мир стал немножко добрее, и проводится эта акция. Наши сотрудники и военнослужащие принимают участие в ней по зову сердца – по-другому я не могу сказать. Безусловно, мы не можем решить проблемы ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но попробовать помочь им поверить в новогоднее чудо мы можем», - поделился генерал-майор полиции Александр Эсауленко.