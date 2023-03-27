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«Росгосстрах»: получить выплату за уплывшую на льдине машину не получится

27 марта 2023 17:57
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Полноценная страховая защита действует лишь в случае, когда речь идет о выезде на так называемый «зимник».

В преддверии массового выезда россиян на рыбалку по последнему льду «Росгосстрах» обращается к любителям этого вида досуга с рекомендацией тщательнее оценивать непостоянную весеннюю погодную ситуацию и все риски — в том числе и для личного автотранспорта. Ведь в случае отрыва льдины или провала машины под лед получить возмещение по полисам каско будет невозможно.

«Одно дело, когда машина оказывается на льду и проваливается в результате дорожно-транспортного происшествия или ошибки водителя, и совсем другое — сознательные действия находившегося за рулем. Осознанный выезд на лед с последующим провалом не входит в перечень страховых случаев, предусмотренных правилами добровольного автострахования, — поясняет начальник управления методологии Блока «Урегулирование убытков» «Росгосстраха» Алексей Бондарев. — Таким образом любители экстремальной рыбалки в случае затопления машины или другого ущерба — например, повреждения подвески или днища об лед — к сожалению, получат в страховой компании отказ в возмещении».

По словам Алексея Бондарева, полноценная страховая защита действует лишь в случае, когда речь идет о выезде на так называемый «зимник» — часть покрытого льдом водоема, официально используемую в зимний период в качестве полосы проезда. Эти сезонные «дороги» в местах, где отсутствую мосты, как правило специально готовятся и маркируются, эксплуатация их возможна при минусовых температурах и прекращается, как только появляется угроза для передвигающихся по ним автомобилей. 

 

Фото:   ru.freepik.com

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