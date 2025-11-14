Роман Радюков проведет прямой эфир с жителями  Самарского района

143

18 ноября в 18:00 глава Самарского района города Самары Роман Радюков проведет прямой эфир с жителями в своем официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Он подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог и развитии основных экскурсионных маршрутов.



Отдельно Роман Радюков расскажет об установке модульных контейнерных площадок закрытого типа в историческом центре и о взаимодействии с Фондом капитального ремонта Самарской области, в том числе в части работы с объектами культурного наследия.



Роман Радюков ответит также на вопросы, которые будут заданы в комментариях к эфиру, и обращения, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Задать вопрос главе района можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10524/?utm_source=widget&utm_medium=municipality&am....

Вопросы на этом ресурсе принимаются до 16:00 17 ноября.



Прямой эфир пройдет здесь.