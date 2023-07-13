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Родственников ребенка могут сделать приемными родителями без подготовки

13 июля 2023 20:15
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Минпросвещения сгладило острые углы в законопроекте об усыновлении.

Близким родственникам сироты, пожелавшим взять его в семью, не придется проходить подготовку по программе приемных родителей. Также им не нужно будет подтверждать, что их жилье пригодно для жизни усыновленного ребенка. Эти и другие поправки к законопроекту об усыновлении и опеке рекомендованы к принятию во втором чтении. Какие изменения внесены в документ, выяснила «Парламентская газета».

Законопроект, принятый в первом чтении 29 июня, уже стал результатом работы группы, созданной Госдумой и кабмином. И, хотя спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал итоговую позицию взвешенной и консолидированной, все недочеты устранить не удалось. Поэтому перед вторым чтением Володин попросил продолжить доработку документа.

Он назвал недопустимой ситуацию, когда близких родственников — бабушек, дедушек — ставят в общий список лиц, кому для оформления опеки необходимо проходить психологическое тестирование, подготовку к опекунству, иметь соответствующие жилищные условия. «Если жилищные условия стесненные, они могут не получить права на опекунство, и ребенок поедет в детский дом», — отметил Вячеслав Володин.

На заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, прошедшем 13 июля, заместитель министра просвещения Андрей Корнеев сообщил, что ведомство сгладило острые углы, которые возникли при рассмотрении документа в первом чтении. В первую очередь убрали обязанность близких родственников, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, проходить подготовку по программе приемных родителей.

«Эта норма закона вызвала общественный резонанс, поэтому здесь мы нашли консолидированную позицию и нашли решение отказаться от положения», — сказал Корнеев.

Согласно новой редакции проекта, не потребуется такая подготовка и для принятия акта о временном назначении опекуна. Также исключили запрет брать под опеку еще одного ребенка в течение одного года со дня вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении. Замминистра напомнил, что изначально предусматривали ограничение — не более одного ребенка в год.

Ликвидировали и положения, касающиеся необходимости прилагать к заявлению об усыновлении документ, подтверждающий, что жилое помещение пригодно для проживания.

«Жилищным кодексом такой документ не предусмотрен. Органы опеки будут смотреть, что жилое помещение не находится в аварийном состоянии», — пояснил Корнеев.

Отказались и от положения о выдаче через портал госуслуг предварительного разрешения органа опеки и попечительства, касающегося защиты имущественных прав ребенка, эта норма будет в другом законопроекте, пояснил Корнеев.

Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина напомнила, что еще до первого чтения законопроекта создали рабочую группу под председательством первого вице-спикера палаты Александра Жукова, которая выработала позиции, которые совпали с заключением комитета. Поэтому на заседании единогласно решили рекомендовать инициативу к принятию во втором чтении.

 

Фото:    ru.freepik.com

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