Родителям особенных детей посвящается: в СОУНБ презентуют книгу Анны Урюпиной "Раненая мама"

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1 июня в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на презентацию книги самарского автора Анны Урюпиной «Раненая мама. Что делать, если у ребенка обнаружили расстройство аутистического спектра». Эта книга – новинка 2022 года, вышла в издательстве «Питер».

Всё, о чем пишет автор, она узнала из собственного опыта, Анна – мама двух особенных мальчишек. И, как признается автор, прошла через все стадии проживания горя – от полного отрицания до принятия, в итоге научилась не просто сосуществовать с диагнозом своих детей и бороться со сложностями, а по-настоящему наслаждаться жизнью.

Те, кто столкнулся с похожей проблемой, найдут в книге Урюпиной конкретные советы, как сделать свою жизнь и жизнь детей проще и счастливее, а также получат моральную поддержку. Ведь людям в сложной ситуации очень важно понимать, что они не одни, что кто-то уже проходил через все это, что выход есть и полноценная жизнь, даже в очень непростых обстоятельствах, возможна.

Книгу планируется перевести на английский язык. Отрывок из рецензии лингвиста, переводчика, автора ВАК-статей по прагмалингвистике Екатерины Афанасьевой: «Раненый или раненный? Как назвать родителя, столкнувшегося со страшным диагнозом “аутизм” у своего ребёнка, у нескольких детей? Будучи одному без достаточной поддержки и денег, в российской глубинке, где взять ресурс для взлёта? Как перековать злость и отчаянье в уверенную силу правды и счастья, в силу полёта? “Кто летел над этой землёй, кто блуждал в этих туманах, тот знает. Это знает уставший”... Об этом книга Анны Урюпиной “Раненая мама”, или Rainy Mamma для англоязычной аудитории».

Анна Урюпина: «Книга адресована не только родителям, но и всем людям. Нам важно понять, что такое аутизм, каковы его причины. Какие существуют методы его лечения и, самое главное, как остаться счастливым, ресурсным родителем, родственником ребенка с аутизмом. И как еще в таких обстоятельствах можно жить обычной семье: без особенной поддержки, состоятельных покровителей, финансов».

На встречу необходима предварительная регистрация, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: СОУНБ