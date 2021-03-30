«Родительский патруль»: мамы и папы школьников региона следят за безопасностью юных пешеходов

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Мамы и папы школьников в Самарской области помогают сотрудникам ГИБДД обеспечивать безопасность дорожного движения. «Родительский патруль» действует во всех муниципальных образованиях региона. Его участники следят за безопасностью юных пешеходов и рассказывают о правильном поведении на дороге. Сейчас в объединении состоят более 1 тысячи человек.

В Самарской области в 2021 году зафиксировали почти в 1,5 раза меньше ДТП, чем в начале прошлого года. Жизнь и здоровье людей – безусловный приоритет. Поэтому Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма со всеми участниками дорожного движения.

Родительский патруль совместно с учителями и сотрудниками ГИБДД не реже, чем раз в месяц выходят на патрулирование наиболее опасных участков, по которым дети идут в школу. Взрослые проводят беседы со школьниками, объясняют необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения. Рассказывают ребятам и о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток. Также взрослые напоминают детям о том, что подходя к проезжей части, необходимо убрать сотовые телефоны, наушники, по возможности снять капюшон и убедиться в том, что все водители остановились и пропускают пешеходов, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО