Родители тратят до 10 тыс. рублей на лечение детей от ОРВИ

97

Большинство родителей тратят на лечение ребенка от сезонной простуды до 10 тысяч рублей, следует из опроса, проведенного компанией "Ренессанс страхование".

Согласно данным опроса, которые приводит РБК, 33% опрошенных родителей рассказали, что тратят на лечение ребенка от 1 до 5 тысяч рублей. 29% – от 5 до 10 тысяч рублей, а 25% – 1 тысячу рублей.

Анкетирование также показало, что треть родителей при первых признаках простуды или гриппа лечат детей самостоятельно, столько же записываются к врачу, а 22% спрашивают совета у родственников.

В поликлинику из-за опасений по поводу квалификации врачей или сложностей с записью не обращаются 42% опрошенных родителей.

"Ренессанс страхование" провела опрос в сентябре 2025 года методом онлайн-анкетирование респондентов. Участниками опроса стали более 1200 родителей в возрасте от 26 лет.