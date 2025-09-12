Я нашел ошибку
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Родители тратят до 10 тыс. рублей на лечение детей от ОРВИ
Производители чая и кофе предупреждают о сбоях в поставках из-за маркировки
Родители тратят до 10 тыс. рублей на лечение детей от ОРВИ

12 сентября 2025 10:30
Родители тратят до 10 тыс. рублей на лечение детей от ОРВИ

Большинство родителей тратят на лечение ребенка от сезонной простуды до 10 тысяч рублей, следует из опроса, проведенного компанией "Ренессанс страхование".

Согласно данным опроса, которые приводит РБК, 33% опрошенных родителей рассказали, что тратят на лечение ребенка от 1 до 5 тысяч рублей. 29% – от 5 до 10 тысяч рублей, а 25% – 1 тысячу рублей.

Анкетирование также показало, что треть родителей при первых признаках простуды или гриппа лечат детей самостоятельно, столько же записываются к врачу, а 22% спрашивают совета у родственников.

В поликлинику из-за опасений по поводу квалификации врачей или сложностей с записью не обращаются 42% опрошенных родителей.

"Ренессанс страхование" провела опрос в сентябре 2025 года методом онлайн-анкетирование респондентов. Участниками опроса стали более 1200 родителей в возрасте от 26 лет.

