Родители могут отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт

Родители имеют право отказаться от покупки, совершенной их ребенком в интернет-магазине через их аккаунт, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы Второго кассационного суда.

В инстанции рассматривали дело жительницы столицы, чья полуторагодовалая дочь нажала в приложении интернет-магазина кнопку "оформить", заказав таким образом все 102 товара, бывшие в корзине.

Когда женщина попыталась отменить заказ, ей сообщили, что товар уже передали в сборку, а впоследствии потребовали оплатить его доставку и хранение.

В первой инстанции поддержали онлайн-площадку, указав, что москвичка не написала на электронную почту, а обратилась в техподдержку.

"Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту", – указал Второй кассационный суд.

Там также отметили, что женщина сразу отказалась от товара и направила претензию. Дело направлено на пересмотр.